Estas serían las opciones del PAN, PRD y PRI a la Presidencia Municipal de Zacapu

Dentro de las opciones que se estarían contemplando dentro de la alianza entre el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional para sustituir a Lorenzo Martínez Pedraza como candidato a la Presidencia Municipal de Zacapu, estarían tres perfiles: dos hombres y una mujer.

Se trata de Manuel Méndez, actualmente regidor del H. Ayuntamiento de Zacapu, Químico de carrera, ex dirigente municipal de PAN en Zacapu, así como panadero y cervecero; Javier García, activista social y político del “lugar de piedra”, reconocido por su padre Javier García ex presidente municipal de Zacapu y que es recordado como uno de los mejores alcaldes de la “cuna del señorío purépecha” y que actualmente es conocido por su podcast “La Neta mi Javi”, a estos perfiles se suma el de la Ex Diputada Local, Wilma Zavala Ramírez, quien también fuera aspirante del PRD a la Presidencia Municipal de Zacapu y que en su momento recorrió las calles y colonias de este municipio, con gran aceptación.

Será en las próximas horas que se dará a conocer el nombre del abanderado o abanderado, ello a una semana y media de ya arrancadas las campañas locales y con miras a gobernar uno de los 12 municipios más grandes de Michoacán.