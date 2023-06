¡Diputada Federal por Zacapu reapace! Presume 3 visitas al municipio y 3 iniciativas en comisiones casi 2 años

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- Tras las publicaciones realizadas por este medio de comunicación, respecto a la falta de visitas a este municipio, por parte de la Diputada Federal por el Distrito 7 con cabecera en Zacapu, Adriana Campos Huirache, la legisladora contestó a través de un comentario en el Facebook de Agencia Tzacapu.

«Ya he regresado y me seguirás viendo. Porque a pesar de que mi labor (que desconoces) es meramente legislativa, también he vuelto para apoyar a mi gente de Zacapu. «, señaló en su respuesta, misma en la que adjuntó 3 links de sus visitas a la «Cuna del Imperio Purépecha», de las cuales dos datan de 2022 y una en Enero de 2023.

El comentario ha generado hasta el momento 17 reacciones de «Me Divierte», por 7 «Me encanta» y 4 «Me gusta»; las reacciones positivas en su mayoría por parte de seguidores y/o trabajadores de la ex alcaldesa de Jacona.

Lo cierto es que pese a que Campos Huirache argumentó que «su labor es meramente legislativa», tampoco ha cubierto de buena manera con ella y es que a 3 meses de cumplir 2 años en el cargo, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa solo ha presentado 4 iniciativas de ley, de las cuales una ya se desechó y 3 más se encuentran en Comisiones.

La labor de la Diputada ha sido mucho más política, defendiendo mediante posicionamientos al Partido Revolucionario Institucional, mismo al que pertenece, así como participando en las campañas de sus candidatos y permaciendo cercana a la cúpula del mismo; alejandose de los zacapenses que votaron para que ocupara su cúrul.