miércoles, diciembre 3, 2025
Congreso

Congreso debe priorizar seguridad, medio ambiente y salud para el Presupuesto 2026: Sandra Arreola

    Por: Agencia Tzacapu

    Morelia, Michoacán; a 12 de noviembre de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, consideró de suma importancia que las y los diputados locales prioricen tres rubros fundamentales en la conformación del Presupuesto 2026: seguridad, salud y medio ambiente, al ser pilares esenciales para garantizar el bienestar social y el desarrollo sostenible de Michoacán.

    Arreola Ruiz señaló que el fortalecimiento de la seguridad pública debe ser una prioridad transversal en el ejercicio presupuestal, pues de ello depende la paz social y el desarrollo económico de las regiones.

    “Sin seguridad no hay inversión ni progreso. Es momento de que el Congreso y el Gobierno del Estado trabajemos en conjunto para que los recursos lleguen donde más se necesitan: a la prevención y al fortalecimiento de las instituciones”, afirmó.

    La legisladora del Verde destacó además la necesidad de impulsar políticas que protejan la salud de las y los michoacanos, así como acciones contundentes frente a la crisis ambiental que enfrenta el estado.

    “La salud y el medio ambiente deben dejar de ser temas secundarios. Invertir en hospitales, tratamiento de residuos, agua limpia y reforestación es invertir en el futuro de nuestras familias”, subrayó.

    Finalmente, Arreola Ruiz reiteró que el PVEM mantendrá su compromiso de construir un presupuesto con visión sustentable, responsable y socialmente incluyente, donde el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental sea la base del progreso para Michoacán.

    Agencia Tzacapu

    Agencia Tzacapu, Agencia Michoacana de Información y Análisis.

