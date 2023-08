«Aún no sé si buscaré algo más», contesta Luis Felipe a gritos de «Diputado» durante su informe

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- En el marco de su segundo informe de Gobierno, el Presidente Municipal de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera, aseguró que aun no ha definido si buscará algún cargo más o detendra su carrera política de cara a las próximas elecciones.

«Yo no se si vaya a buscar algo más en un tema político, lo que les puedo asegurar es que seguiré trabajando por mi gente y ayundandoles porque me gusta, me da alegría, me da satisfacción verlos bien», señaló.

Y es que durante su discurso, el público interrumpió el informe al grito de «Diputado, diputado», a lo cual el alcalde primero hizo caso omiso y posteriormente dijo que espera que la persona que llegue a la alcaldía en el próximo gobierno municipal, haga un mejor trabajo que él.

Durante su informe el alcalde fue acompañado por funcionarios estatales y federales, presidentes de otros municipios, diversas personalidades del ámbito político, así como una multitud que abarrotó la Plaza Cívica Morelos.