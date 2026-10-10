Unidad y resultados: Grupo Parlamentario del PT presenta su Segundo Informe Legislativo en Michoacán

Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2026.– El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán presentó su Segundo Informe Legislativo, en el que dio cuenta de los resultados alcanzados durante el último año en materia legislativa, gestión social y trabajo territorial, con una agenda enfocada en salud, educación, derechos humanos, movilidad, seguridad y democracia.

El coordinador parlamentario, Reyes Galindo Pedraza, informó que la bancada presentó 96 iniciativas y cinco propuestas de acuerdo, y destacó que el 49 por ciento de los asuntos promovidos por sus integrantes ha sido aprobado. Señaló que estos resultados son producto del trabajo conjunto y de la construcción de acuerdos para llevar las propuestas del PT a reformas y acciones concretas.

Durante el informe, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, destacó que la protección frente a la sumisión química y el combate al halconeo ya forman parte del Código Penal de Michoacán. También dio cuenta de propuestas orientadas a fortalecer la representación de los grupos parlamentarios durante las sesiones y garantizar certeza en la sustitución de autoridades municipales ante ausencias definitivas.

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado informó sobre 34 iniciativas presentadas durante el periodo y sostuvo que el trabajo legislativo debe traducirse en soluciones para la población. Planteó mantener la construcción de acuerdos, atender las reformas pendientes y dar seguimiento a cada propuesta para que las leyes respondan a las necesidades de las y los michoacanos.

Hugo Rangel Vargas resaltó que la unidad de la bancada ha permitido mantener una agenda propia y avanzar en temas relacionados con juventudes, movilidad, derechos humanos y democracia. Entre los asuntos abordados mencionó la Ley Oliver, propuestas para regular nuevas formas de transporte y medidas encaminadas a combatir las llamadas terapias de conversión.

Vicente Gómez Núñez reportó 22 iniciativas presentadas, tres de ellas ya aprobadas, y destacó sus propuestas relacionadas con el manejo responsable de residuos electrónicos y la atención a personas con enfermedades renales. A la labor legislativa sumó el trabajo de gestión que desarrolla en los seis municipios que conforman el Distrito 19, principalmente en educación y apoyos para las familias.

Reyes Galindo Pedraza reconoció las aportaciones de quienes integran el GPPT y señaló que el trabajo de la bancada no termina en el recinto legislativo, sino que se mantiene en comunidades, escuelas, centros de salud y ejidos. También reconoció el acompañamiento de Reginaldo Sandoval Flores y de la militancia petista en el trabajo territorial que desarrolla el grupo parlamentario.

La diputada y los diputados del PT refrendaron que mantendrán el trabajo coordinado durante el último año de la Legislatura, tanto para impulsar los asuntos que permanecen pendientes como para continuar la gestión directa en sus distritos. Coincidieron en que la unidad de la bancada será fundamental para cerrar el periodo legislativo con resultados y mantener un Congreso cercano a las necesidades de Michoacán.