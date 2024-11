Regresa Eréndira Isauro al Congreso; Morena preside Jucopo

MORELIA, Mich., 24 de abril de 2024.- La diputada Eréndira Isauro, decidió dejar sin efecto la solicitud de licencia para separarse del cargo por lo que se reincorpora a sus actividades legislativas, pero ahora en su bancada de origen, la del partido Morena. Su regreso y reincorporación al grupo parlamentario de Morena es para evitar el riesgo de que su partido pierda la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya que al haber solicitado licencia Fernanda Álvarez, se quedaba con ocho diputados, aunque suficientes para retener la presidencia de la Junta. Juan Carlos Barragán también solicitó licencia, pero en su caso sí se llamó al suplente, por lo que Morena se mantenía como el único partido que alcanzaba el porcentaje del 20 por ciento de la representación al interior del Congreso, requisito para presidir la Junta. En cambio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendría nueve diputados, según la interpretación que hace el coordinador del grupo parlamentario tricolor, Jesús Hernández de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que reconoció la calidad de diputadas de Yanitzi Palomo y Sheida Barajas, quienes ya solicitaron adherirse a la fracción priísta. Yanitzi Palomo entra como suplente de la panista Andrea Villanueva y Sheida Barajas como suplente de Fanny Arreola, perredista hasta hace menos de dos años, pero que decidió ponerse la camiseta de Morena a cambio de la candidatura a la presidencia municipal de Apatzingán. Tanto Palomo como Barajas son priistas y decidieron adherirse a la bancada del PRI ya que según Hernández no necesitan rendir la protesta de ley porque el TEEM ya las reconoció. En la interpretación de las leyes el legislador del tricolor asegura que Daniela de los Santos, Samanta Flores y Gloria Tapia aunque solicitaron licencia éstas no se procesaron y por lo tanto ya son nueve los integrantes de la fracción que coordina. Sin embargo, las tres legisladoras priístas tendrían que hacer lo mismo que hizo la morenista Eréndira Isauro, recular de sus licencias y reincorporarse a sus actividades legislativas, lo cual no había ocurrido hasta la noche de ayer martes.

https://www.quadratin.com.mx/politica/regresa-erendira-isauro-al-congreso-morena-preside-jucopo/