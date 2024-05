“No más gobiernos municipales ricos, con pueblo pobre en Zacapu”: Gera Sosa

Zacapu, Michoacán (Agencia Tzacapu).- En el marco de su visita a Los Ajolotes y ante una respuesta contundente y multitudinaria, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Zacapu, Gerardo Sosa Martínez hizo un llamado al pueblo zacapense a levantar su historia de lucha y demostrar que está cansado de los mismos de siempre, ello el próximo 2 de Junio en las urnas.

“Nosotros conocemos las necesidades del pueblo, hoy en Los Ajolotes estoy orgulloso de decirles que me conocen, soy del pueblo y quiero servirle, no servirme de él”, externó.

Asimismo “El Bombero” aseguró “Yo no voy a robar, no voy a mentir y no voy a traicionar a Zacapu, esos principios suenan huecos cuando los dicen mis adversarios”.

Como propuestas de campaña en el evento, Sosa Martínez, planteó:

1.- Pavimentación de la calle rumbo al panteón

2.- Techumbre del quiosco

3.- Lmplementar una línea adicional del agua

4.- Reactivar el deportivo y llamar a la inclusión social de los jóvenes a través del deporte.