• Del 14 al 17 de marzo, en la zona arqueológica de Las Yácatas de Tzintzuntzan

Tzintzuntzan, Michoacán, 13 de marzo de 2024.- La Secretaría de Gobierno tiene listo el operativo de seguridad para la K’uínchekua 2024, con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, para garantizar el bienestar de las personas portadoras de las tradiciones y asistentes a la fiesta de Michoacán.

Se trata de la máxima expresión cultural del estado, la cual tendrá lugar los días 14, 15, 16 y 17 de marzo en la zona arqueológica de Las Yácatas de Tzintzuntzan, donde se darán cita miles de personas.

Los inspectores determinaron que el lugar cuenta con todas las medidas de seguridad, por ello, la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), exhorta a las y los asistentes a seguir las siguientes recomendaciones:

• Al llegar, identifica la ruta de salida más cercana

• Identifica personal de protección civil, seguridad pública y servicios médicos

• En caso de evacuación, recuerda hacerlo en calma, siguiendo las recomendaciones: no corro, no grito, no empujo

• Ten especial consideración por niños, niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o discapacidad

• Si vas en grupo o familia acuerden un punto de encuentro en caso de que se separen

• Si alguien del grupo se extravía y no se encuentra en el punto de reunión, repórtalo de inmediato

• Evita lanzar colillas o cerillos no apagados, ya que la zona está rodeada por pastizal seco, el cual es muy flamable.