¡Espectacular! Llegan ballenas a costas de Michoacán

• Sé parte de este avistamiento respetuoso antes de que emprendan nuevamente su migración hacia Alaska

Morelia, Michoacán, 21 de diciembre de 2024.- Bien dicen que Michoacán es “el alma de México», y además de las Mariposas Monarca, las tortugas marinas y los pelícanos borregones, otro hermoso espectáculo natural que se puede disfrutar en el estado es el avistamiento de ballenas.

Estos majestuosos mamíferos han arribado a la Costa Michoacana como destino de paso para disfrutar de las aguas cálidas y poco profundas para su reproducción, como para amamantar a sus crías, antes de emprender nuevamente su migración hacia las costas de Alaska.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, recordó que esta especie está protegida por las autoridades y todos los lugares que ofrecen el avistamiento deben cumplir con los lineamientos y especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del año 2022.

Solicitó el cuidado y respeto a las ballenas por parte de los turistas, visitantes y turoperadores que realizan estos recorridos, como los que EcoTurismo Morelia efectúa para visitar también la playa Las Peñas y el campamento tortuguero El Habillal.

“Nosotros tenemos salidas los días 21 y 22 de diciembre, y 28 y 29 de este mes con guías acreditados. Los interesados pueden contactarnos por Facebook e Instagram, o bien al número 443 205 3753”, dijo José Octavio Rodríguez Salguero, director de EcoTurismo Morelia.

La temporada 2024-2025 de avistamientos de las ballenas en México comenzó este mes de diciembre y concluye a mediados de abril del próximo año, evento natural que ha logrado atraer la atención del turismo, a quien se reitera, ser respetuoso con los ejemplares y con las restricciones como el no permanecer más de 30 minutos, evitar rodearlas o perseguirlas, no tirar basura ni internar alimentarlas, así como evitar el cambio repentino de velocidad de la lancha, priorizando no interferir en su descanso, la búsqueda de alimento y el cuidado de sus crías.