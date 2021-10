AMLO visitará Michoacán este fin de semana

Primero que si, luego que no, luego que siempre si, luego que siempre no, ahora si viene la buena; tras presumirse que AMLO andaría en tierras michoacanas para el 30 de septiembre por el natalicio de Morelos, el mandatario prefirió visitar el Estado de Morelos y no el Estado que vio nacer al Siervo de la Nación.

Fue en la mañanera de este martes que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana estaría de gira por distintos municipios de Michoacán, para posteriormente visitar Jalisco.

Cabe mencionar que durante el mes de septiembre que se comenzó a presumir la visita del ejecutivo a Michoacán, se rumoraba que no vendría hasta que el exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, culminara su mandato.