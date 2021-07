Alfredo Ramírez Bedolla presentó a su equipo de transición

Morelia, Michoacán.- Este lunes se hizo oficial el equipo de transición del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, entre los que destacan morenistas, petistas y ex priístas y perredistas.

Entre estos se encuentra quien fuera candidata de Movimiento Ciudadano al gobierno de Michoacán, Mercedes Calderón García; la diputada priísta y presidenta del Congreso, Yarabí Ávila González; y el ex perredista ex secretario de Salud, Elias Ibarra Torres.

También se consideró a la ex candidata a la presidencia municipal de Morelia, Marx Aguirre Ochoa y quien fuera el titular de la Secretaría de Cultura, Claudio Méndez Fernández.

Otro de quienes están en el equipo de transición es quien fuera el coordinador de campaña, Carlos Torres Piña y las diputadas petistas: Brenda Fraga Gutiérrez y Teresa Mora Covarrubias. Y las morenistas: Teresa López Hernández y Zenaida Salvador Brígido.

También destacan el ex secretario de Turismo municipal, Roberto Monroy García; la ex secretaria de Economía de Morelia, Gabriela Molina Aguilar; de Movilidad, Antonio Godoy González Vélez y la ex comisionada de Seguridad, Julissa Suárez Bucio.

Elvia Higuera Pérez, Graciela Andrade García Peláez, Óscar Celis Silva, Luis Navarro García, Mariana Sosa Olmeda y los diputados federales Hirepan Maya Martínez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Yolanda Guerrero Barrera y Feliciano Flores Anguiano también están en el equipo de transición.

Además de Tamara Sosa, David Soto, César Flores, Carolina Rangel, Rubén Pedraza, Alejandra Anguiano, Víctor Toledo, Gladis Butanda, Heber Flores, Andrea Serna, David Alfaro, Humberto Urquiza, Juan Manzo, José María Valencia, Marcela Barrientos, Estolio Nava, Víctor Báez y Giulianna Bugarini.

A decir del gobernador electo, este es un equipo de “alto nivel y perfil con experiencia probada, con honestidad y paritario; tiene el sello distintivo de la alianza Morena-PT de la Cuarta Transformación que se implementará en Michoacán”.