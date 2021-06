Silvano debe respetar voto popular, Michoacán ya decidió: Juan Pablo

Luego de que el mandatario estatal Silvano Aureoles hiciera declaraciones en un noticiero nacional para pedir que se anulara la elección a gobernador debido a la supuesta intervención del grupos delincuenciales, Juan Pablo Puebla ex candidato de MORENA a diputado federal por el distrito VII pido al mandatario respetar el voto popular de la mayoría de los michoacanos que decidieron que Alfredo Ramírez Bedolla ganara la elección para gobernar Michoacán los próximos 6 años.

El político oriundo de Zacapu dijo que: “Es lamentable que el gobernador Silvano Aureoles asuma una posición antidemocrática, parcial y sectaria de cara a los resultados del 6 de junio, su enojo por la derrota de su protegido Carlos Herrera lo lleva a hacer declaraciones desquiciadas y con ellas falta el respeto a la mayoría de los michoacanos que con su voto decidieron que la cuarta transformación se instalará en mi Michoacán”.

Puebla Arévalo señaló que lo que más le duele ha Silvano no es los miles de millones de pesos que gastó en la campaña de Carlos Herrera sino que ahora será investigado por cómo llevó las finanzas públicas del estado y no tendrá una red de protección, ni gozará de impunidad política por sus actos. “Silvano tiene mucho miedo de que se investigue el uso de los recursos públicos en su administración, por eso pese a los miles de millones de pesos qué gasto en la campaña de Herrera, lo que más le preocupa es que ahora no tendrá impunidad política, ni una red de protección, por lo que deberá rendirle cuentas a la justicia”. Concluyó.