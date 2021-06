Llama IMSS Michoacán a donación altruista de sangre para salvar vidas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, hizo un llamado a la sociedad michoacana a donar sangre en forma altruista para salvar vidas, intensificará las acciones de promoción para que un mayor número de personas practiquen de manera voluntaria y altruista esta loable acción.

El hematólogo Noé Ayala Alcántar, Jefe del Banco de sangre del Hospital General Regional (HGR) No. 1 Morelia Charo del IMSS, la donación de sangre en dicho centro hospitalario es de un familiar hacia otro paciente hospitalizado.

En el marco del Día mundial del donante altruista de sangre, Ayala Alcántar dio a conocer que el líquido hemático ayuda a la recuperación de un paciente hospitalizado e incluso puede salvar la vida del paciente receptor.

Dio a conocer que en ese centro hospitalario existe un grupo de donadores altruistas que en forma periódica acuden a dicho llamado cuando las circunstancias son extremas para salvar la vida a un paciente hospitalizado, que requiere del líquido hemático ante una intervención quirúrgica o una transfusión.

Ante un grupo de donantes altruistas de sangre a los que se agradeció por su desprendimiento para con sus semejantes, dijo que la donación es un proceso sencillo cuando al donante cumple con los requisitos para ello.

Los requisitos para ser donador son:

Estar sano.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Pesar más 50 kg.

No estar tomando antibióticos.

Deberá contar mínimo con cuatro horas de ayuno, evitar la ingesta de alimentos ricos en grasa previos a la donación (huevo, carnitas, jamón, tamal, chorizo, milanesa, chicharrón, etc.).

Deberá transcurrir más de un año después de realizarse el último tatuaje, perforaciones o acupuntura.

No estar embarazada ni estar amamantando.

No tomar medicamento en la última semana.

Donantes que recibieron Vacuna Pfizer pueden donar sin diferimiento, las demás vacunas se ve cada caso particular con el área médica.

No haber ingerido las últimas 48 horas alcohol.

Si padece presión alta pero está controlado, puede ser donador.

Cabe mencionar que estas acciones se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias