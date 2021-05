Vamos 8 puntos arriba; se consolida nuestro triunfo: Ramirez Bedolla

Morelia, Michoacán a 28 de mayo de 2021.- A solo nueve días de las elecciones, dos encuestas reconocidas a nivel nacional colocan 8 puntos arriba al candidato por la gubernatura de Michoacán, de la coalición Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla.

Esto lo dieron a conocer en conferencia de prensa, donde estuvieron presentes el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, y el candidato Ramírez Bedolla.

La primera encuesta referida se trata de Mitofsky, que coloca a Ramírez Bedolla con 39.5 puntos porcentuales, mientras que el segundo lugar es el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera, con 31.5. Esto deja con una ventaja de 8 puntos al contendiente de Morena-PT.

La segunda encuesta es la del periódico Heraldo de México, donde hay una ventaja de 8.5 puntos de Ramírez Bedolla, que mantiene 44.4 por ciento frente al 35.9 por ciento de Carlos Herrera.

Destacaron que en la encuesta de Mitofsky de la semana pasada, Ramírez Bedolla iba arriba por 6 puntos, lo que proyecta una tendencia a la alza, por lo que esperan que la siguiente semana suba otros 3 puntos, y llegar al 6 de junio con 12 puntos de ventaja.

Celebraron que la coalición que mayor estructura tiene en Michoacán y que registró casi el 100 por ciento de cuidadores de casilla es Morena-PT.

“Tenemos la estructura de defensa del pueblo en casilla más fuerte de Michoacán, eso nos da mucho aliento porque vamos a defender la esperanza”.

Anaya Gutiérrez hizo también un llamado al voto útil a favor del PT y la coalición que abandera Ramírez Bedolla. Denunció que la oposición ha generado un clima de terror y violencia para que la población no salga a votar, sin embargo, aseguró que fracasarán.

“Aunque han tratado de distraer a las y los michoacanos desde Casa de Gobierno, la casa de campaña del PRIAN, del candidato de Silvano, no ha podido, vamos consolidando la ventaja”, aseveró Alfredo Ramírez.

Dijo también que aunque los resultados sean favorecedores no se deben confiar, por lo que hizo un llamado a que el 6 de junio se haga el voto para “defender la esperanza del cambio verdadero”. De igual manera, invitó a los que aún no han decidido por quién votarán a que confíen en Morena.