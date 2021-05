Se compromete Juan Pablo con el CENDI Zacapu y cierran filas por la 4T

E l personal del Centro de Desarrollo Infantil Zapichu Tzipeni de Zacapu recibió en sus instalaciones a Juan Pablo Puebla candidato a diputado federal de MORENA en el distrito VII.

En el marco del encuentro la maestra Eréndira Escobedo directora del plantel, hizo una reseña general de la situación de inestabilidad administrativa en la que se encuentra el CENDI, así como la petición de que se regularice la situación laboral de todo los empleados que prestan sus servicios. “El trabajo que se realiza aquí se hace con amor, por los niños y sus familias, por eso aunque muchas veces tardamos en cobrar meses enteros seguimos al pie del cañón, pero es justo que de una vez por todas se resuelva esta situación y no vivamos en la incertidumbre”. Señaló.

Por su parte Puebla Arévalo se dijo un aliado de CENDI ya que siempre que a requerido de su apoyo lo a tenido y en esta ocasión no será la excepción, por lo que se comprometió a que una vez que sea diputado dará seguimiento a los trabajos para la regularización del CENDI, del mismo modo se dijo convencido de que MORENA tendrá gobernador en Michoacán con Alfredo Ramírez, con quien se comprometió a realizar gestiones para el apoyo puntual al CENDI. “Vamos hacer equipo, amor con amor se paga, yo siento un gran compromiso con el CENDI Zacapu y como diputado no los voy a dejar solos, con Eréndira no solo me une una buena amistad sino el reconocimiento a su trabajo y el respeto que le tengo por ser una mujer de convicción, que no se rinde a la adversidad y que lo que hace lo hace con el corazón”. Señaló el joven candidato.

Finalmente los presentes en el encuentro se manifestaron favor de la cuarta transformación por lo que se comprometieron a cerrar filas y trabajar para lograr el triunfo el próximo 6 de junio.