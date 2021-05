No se dejen engañar; candidato a la gubernatura tomó una decisión personal y no a nombre del partido: José Ávila

Los Reyes de Salgado, Michoacán.- El candidato a la presidencia municipal de Los Reyes, Michoacán, José Ávila Dávila, aclaró que la decisión de Abraham Sánchez Martínez de bajarse de la contienda a la gubernatura, fue una decisión unilateral y no a nombre de Redes Sociales Progresistas.

Ávila Dávila señaló que lo que hizo el aspirante de RSP a la gubernatura, fue faltarle al respeto al proyecto ciudadano que le abrió las puertas, “lo cual es una traición”.

Explicó que esa determinación no fue respaldada, por RSP, por lo que no existen compromisos o alianzas de facto con otros partidos políticos, como lo han dicho nuestras dirigencias, estatal y nacional.

“Vamos con los ciudadanos en un proyecto progresista para sanar a Michoacán, a Los Reyes y a cada rincón a donde llegamos con nuestro proyecto”, destacó.

El también presidente de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, desestimó esa decisión, ya que precisó que Abraham Sánchez solo es arribista.

También dejó en claro que Abraham Sánchez no puede comprometer una estructura en favor de otros partidos políticos, porque no la tiene y nunca la construyó.

El abanderado a la alcaldía de Los Reyes, precisó que Sánchez Martínez no puede ir en alianza con otros partidos políticos, porque legalmente no está registrada la coalición.

“Ni si quiera tiene trabajo hecho este señor y que quede claro que su decisión nada tiene que ver con RSP, partido político que va en crecimiento, por lo que no debe haber confusión: nosotros seguimos adelante”, reiteró, José Ávila.

José Ávila Dávila, coincidió con el dirigente estatal de RSP en Michoacán, Juan Manuel Macedo Negrete, de que Abraham Sánchez no representa al partido político.

“Ahora más que nunca, nosotros en RSP tenemos muy claro que este no es un proyecto de intereses dinereros, mezquinos o personales; por el contrario, somos ciudadanos con convicción y con proyectos sociales”, refrendó Ávila Dávila.

“Afortunadamente, Abraham Sánchez se cambió de equipo, porque cuando una persona comete deslealtades una vez, lo repite una y otra vez, así que ahora los que se tienen que preocupar, son quienes le abren la puerta y no nosotros”, expresó.