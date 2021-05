Morena pidió a la UIF investigar a Herrera por red de corrupción con Silvano

Morelia, Michoacán a 27 de mayo de 2020.- Carlos Herrera Tello recibió más de 18 millones de pesos tan solo en 2020, siendo ya secretario de gobierno, a través de tres contratos de obra pública que se presume, se dieron de manera irregular y sin licitación, así lo denunciaron en conferencia de prensa militantes y voceros de Morena.

Ana Lilia Guillén, Giulianna Bugarini, Antonio Madriz y Miguel Ángel Villegas, presentaron la llamada “red de corrupción” del candidato a la gubernatura Carlos Herrera Tello por la alianza PRI-PAN-PRD, y del gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Sobre los contratos que se entregaron a Herrera Tello, señalaron que no se realizó licitación debido a que presuntamente no había ninguna otra empresa que pudiera realizar los proyectos asignados, que contemplaban remodelaciones, mejoramientos y ampliaciones en instalaciones de Casa de Gobierno.

Giulianna Bugarini explicó que, como antecedente, desde 2015 en el Senado la bancada priísta había denunciado estas prácticas que ahora se repiten, por lo que aseguró que tanto Silvano como Herrera Tello ya saben cómo utilizar el recurso público.

Señalan que la reciente movida de Carlos Herrera no es diferente a las anteriores, ya que nuevamente se utiliza el recurso millonario para campañas electorales, en este caso la de la gubernatura del estado.

Toño Madriz aseguró que se continuarán las denuncias para que se realicen las investigaciones correspondientes, además de que destacó que el 70 por ciento de la riqueza de Herrera Tello se dio luego de las denuncias presentadas en 2015.

“Su campaña está llena de mentiras, se muestra como empresario exitoso, pero su trayectoria está ligada directamente con la de Silvano Aureoles”.

Solicitaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a Carlos Herrera, ya que con las evidencias que se tienen y los antecedentes presentados es posible que esté utilizando parte de los recursos multimillonarios en su actual campaña.

Destacaron que, de ser cierto que se utilizaron dichos recursos para el proceso de campaña de Herrera Tello, se estaría hablando de un delito electoral, por lo que tendría que ser sancionado. Cabe destacar que el delito electoral se considera grave y amerita prisión preventiva, y que apenas en marzo pasado el mismo Silvano Aureoles firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia.