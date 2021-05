Morena desarrolla proyectos productivos liderados por mujeres en Zacapu

Zacapu, Michoacán; 12 de mayo de 2021.-Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico entre las mujeres jefas de familia, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Zacapu imparten diversos cursos de capacitación para implementar proyectos productivos que puedan funcionar desde casa.

Al respecto la licenciada en educación preescolar, Fany Marina Venegas Fuentes abundó que estas capacitaciones están dirigidas a amas de casa y jefas de familia que buscan generar mayores ingresos para proveer mayor bienestar a sus hijos.

Además de brindar asesoría para el autoempleo, se realizan pláticas de análisis político y dinámicas de integración acerca de la Cuarta Transformación (4T).

Venegas Fuentes explicó que a pesar de que es un término muy utilizado en el contexto electoral, muchos desconocen su significado.

Por esa razón, recordó que la 4T hace referencia a una cuarta revolución del pueblo, a diferencia de los últimos tres movimientos, que han sido un parteaguas para el país, como la Independencia en 1810, la Reforma Agraria en 1867 y la Revolución Mexicana en 1910, esta última busca ser de manera pacífica.

En ese sentido, la líder morenista enfatizó que la transformación pacífica iniciada en 2020 pretende que los ciudadanos tomen acción y dejen de esperar que los gobiernos adopten todas las soluciones.

“Lo que se busca en este movimiento es implementar los valores de No mentir, No robar y No traicionar y estos valores deben ser implementados desde el seno familiar”, aseveró la activista.

Cabe destacar, que en este curso, las mujeres participantes generan el compromiso de implementar los valores de la 4T desde casa, al promover acciones de apoyo a las personas de escasos recursos, así como a los adultos mayores.

“Morena no es un partido político, es un movimiento y un estilo de vida del pueblo para el pueblo”, destacó la profesora Fany Venegas.