Juan Pablo imparable al concluir seis semanas de campaña

Éste domingo Juan Pablo Puebla candidato de MORENA a la diputación federal por el distrito VII, concluyó 6 semanas de campaña. Se perfila como el favorito para ir a la Cámara Baja del Congreso de la Unión al verse imparable en el avance político que ha tenido en los últimos días.

Fue en la comunidad purépecha de Puácuaro donde el abanderado de MORENA a la Congreso de la Unión agradeció el acompañamiento y el respaldo de toda la gente que le ha manifestado su apoyo. “Las muestras de apoyo son muchas no sólo de la gente de morena, también la gente que no tiene partido y hasta la gente de otros partidos, por eso aunque muchos se molestes por qué lo digo, este arroz ya se coció”. Señaló el oriundo de Zacapu, para finalmente agradecer a Juan Calderón candidato de morena a la presidencia municipal de Erongaricuaro. “No me queda duda que Juan Calderón será presidente, tiene un trabajo de muchos años, vamos hacer equipo para trabajar por Erongaricuaro”. Concluyó.

#NadaNosDetiene

#SeHaceCaminoAlAndar