Juan Pablo cierra filas con candidatos de MORENA en favor de la 4T

La mañana de este martes los candidatos de MORENA a los diversos cargos de elección popular en Zacapu cerraron filas en torno a la unidad en favor del proyecto de la cuarta transformación.

En conferencia de prensa Tania Duarte candidata a diputada local por el distrito VII local, Juan Pablo Puebla candidato a diputado federal por el distrito VII, así como José Alfredo Pérez Ferrer candidato a presidente municipal en Zacapu. Manifestaron su respaldo total a la cuarta transformación que inició hace tres años con el triunfo de MORENA a nivel nacional y se dijeron conscientes de que lo que se juega el próximo 6 de junio es la continuidad del proyecto político nacional encabezado por el fundador de su partido político, por lo que trabajarán en unidad para lograr el triunfo de MORENA en las cuatro boletas electorales, para gobernador, diputado federal, duputado local y presidente municipal. Por lo que pidieron el voto 4 de 4 en la próxima elección constitucional.

“No le tenemos miedo a la alianza perversa que han hecho el PRI, el PAN y hasta el PRD, por qué está alianza no tienen ninguna solides ideológica ni política, es como querer juntar el agua y el aceite, partidos que siempre fueron contrarios ahora solo se unen por el odio y el miedo que le tienen a MORENA, su único objetivo es que la cuarta transformación fracase, pero no lo van a lograr hay mucho pueblo no estamos solos y el 6 de junio con el apoyo de la gente lo vamos a demostrar”. Sentenció Puebla Arévalo al sentirse tranquilo por el apoyo recibido en las últimas semanas en su aspiración a la diputación federal. “El distrito VII federal de Zacapu ya decidió mandar un diputado de MORENA al Congreso de la Unión”. Concluyó.