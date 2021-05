Estamos cansados de promesas, queremos trabajo y acciones: Marcela Velázquez

La candidata morenista, Marcela Velázquez Vázquez, y su equipo de trabajo visitaron el día de hoy la comunidad de Matugeo.

La licenciada en enfermería inició su discurso comentando que ya es justo que se empiece a trabajar para el municipio, ya que solo se hablan de promesas que nunca se cumplen.

«Somos un municipio cansado, cansado de siempre escuchar promesas y promesas, creo que ya es momento de empezar a trabajar» , comentó la candidata.

También agregó que el pueblo es el que manda, el pueblo tiene que pedirle cuentas y exigirle trabajo.

«Ustedes pueblo, son los que mandan, deben de exigirnos trabajo y pedirnos cuentas. Un presidente municipal no es un rey, es un servidor del pueblo, y yo quiero que cuando llegue a estar en presidencia me exijan trabajo y me pidan cuentas», culminó la candidata.