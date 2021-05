El corazón de Tierra Caliente está con el Equipo por Michoacán: Carlos Herrera

Huetamo, Michoacán a 30 de abril de 2021.- Respaldo total para el campo y la ganadería de la Tierra Caliente con el fin de aumentar la producción agrícola y mejorar la genética del hato, ese fue el compromiso del candidato de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.

En reunión con militancia del PRI, PAN y PRD de Huetamo, el candidato común de las tres fuerzas partidistas comprometió que, cuando sea gobernador, el campo se transformará y contará con todas las herramientas y equipamiento necesario.

“Antes la gente del campo tenía respaldo para comprar ganado en pie y apoyar a la ganadería. Hoy esos apoyos no están. Miles de familias sufren y padecen y antes no era así. Cada una de esas acciones quitaron calidad de vida a paisanos y paisanas: cada niño muerto por cáncer que no recibió tratamiento, o cada niño que es abusado porque no se queda en guarderías, cada mujer asesinada porque no tuvo albergue. Cada una de esas situaciones es un recordatorio y una señal de que el próximo 6 de junio, vamos a ganar”, resaltó Herrera Tello.

Carlos Herrera recalcó que el Equipo por Michoacán crece todos los días, con hombres y mujeres perredistas, panistas y priistas, pero también de ciudadanía sin partido, que se suman constantemente, como el caso de más de 500 comités de Morena añadidos al proyecto durante la última semana.

“Nosotros abanderamos el proyecto que sabe gobernar. Ganaremos la gubernatura, tendremos mayoría en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión, porque este 6 de junio estoy seguro de que las y los michoacanos votaremos por un ser humano que viene de la cultura del esfuerzo y sé que hoy la tienen complicada las paisanas y paisanos de la Tierra Caliente y cuentan conmigo, con mi experiencia y con mi corazón que ama a Michoacán y sabe cómo trabajar”, finalizó.

Al acto en las proximidades de la plaza principal de Huetamo se dieron cita el delegado político de Equipo por Michoacán en la Tierra Caliente, Antonio García Conejo; el candidato a diputado federal por el Distrito 03, Octavio Ocampo; el candidato a diputado local por el Distrito 18, Juan Luis García Conejo; y el candidato a la presidencia municipal de Huetamo por el PRD y el PAN, Pablo Varona Estrada.