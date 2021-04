Seguiremos trabajando de la mano con la gente: Wilma Zavala

La Diputada Local Wilma Zavala Ramírez visitó la comunidad de Naranja de Tapia, en dónde sostuvo encuentro con ciudadanos quienes le manifestaron su apoyo, ello luego de que ha tenido a bien regresar y seguir entregando resultados.

Zavala Ramírez, aprovechó la ocasión para llamar a seguir trabajando de manera coordinada en todos los ámbitos.

«Nuestra labor no es de hoy, llevamos años apoyando y lo seguiremos haciendo, no nos mueve un proceso si no apoyar a nuestra gente y seguir generando mejores condiciones», señaló

De la misma manera externó que continuará recorriendo lo largo y ancho del distrito 7 con cabecera en Zacapu, ello sumando esfuerzos en pro de quienes más lo necesitan.