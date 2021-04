«No dejemos que nos sigan robando y pisoteando», afirma Hipólito Mora en Zacapu

En su visita por Zacapu y Purépero, el candidato del Partido Encuentro Solidario al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, hizo el llamado para que los ciudadanos ya no permitan que se sigan pisoteando sus derechos.

¨Ya estuvo bueno de darle nuestra confianza a personas que no son sensibles, que no les importamos, que no les preocupamos, que ven masacres por todos lados y ni siquiera nos reciben una denuncia. ¿Por qué? Porque no les interesamos, porque gran parte de ellos están coludidos¨. Comentó Hipólito Mora.

Los políticos de siempre, se han servido a manos llenas de lo que le corresponde a las y los michoacanos. Pero eso se va a terminar, viene el cambio con las y los ciudadanos representados por Hipólito Mora.

¨No dejemos que nos sigan robando, que nos sigan pisoteando. Denos la oportunidad a nosotros, a nosotros que sí nos atrevemos a gritarle a todas aquellas personas que no nos dejan crecer en el estado. Que solamente nos están metiendo cada día en un hoyo, que si seguimos soportando, no vamos a poder salir¨. Comentó el candidato.

Por su parte, la candidata a la diputación federal del distrito 7, con cabecera en Zacapu, Ayary Contreras, mencionó que el PES vive y vive fuerte en la región, ya que cada vez más personas se están sumando al proyecto. Sobretodo, se están uniendo muchas mujeres que quieren ser un pilar clave en el desarrollo de Michoacán.

¨Somos un partido de reconciliación, de valores y principios. Que defiende la vida y la familia en todo momento, formado por ciudadanas y ciudadanos que quieren aportar en la comunidad y quieren el bienestar de todos¨. Comentó Ayary Contreras.

Las actividades del candidato, Hipólito Mora, continuarán con recorridos este miércoles en Morelia y Zitácuaro.