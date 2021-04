Lorenzo Martínez continúa recorriendo barrios del municipio de Zacapu

Zacapu, Mich ; 21 de abril de 2021._ Lorenzo Martínez, candidato del PAN a la alcaldía de Zacapu recorrió la tarde de ayer barrios del centro de la cabecera municipal, puerta a puerta expuso a vecinos su proyecto de gobierno.

Cara a cara con vecinos del barrio que lo vio crecer, así como colonias de la zona, Lorenzo habló de trabajo, expuso iniciativas y escuchó las problemáticas que parecen ser las mismas, desde la perspectiva de los ciudadanos, los Zacapenses quieren un cambio.

Ese cambio – señaló el candidato – será posible sólo con la unidad, la organización y la participación de todas y todos, con una nueva organización ciudadana que permita impulsar un verdadero crecimiento económico y juntos exigir a la autoridad condiciones de seguridad y convivencia para que nuestros hijos estén seguros.

Jefas de familia, estudiantes, obreros y comerciantes simpatizan con Lorenzo y su planilla, conformada por hombres y mujeres de arraigo en Zacapu, los conocen, los escuchan, se identifican con su mensaje y saben que son ciudadanos de confianza. Tras escuchar las propuestas de la planilla, muchos Zacapenses expresan su sentir, demandan ser atendidos, escuchados, con libertad, se sienten ignorados por no ser parte de un equipo ni partido político.

«El respaldo ciudadano, el real, el que se percibe en la mirada de la gente, me obliga a redoblar esfuerzos, me impulsa y me compromete a dar lo mejor de mi para llegar al ayuntamiento y desde ahí, responder a la gente, dar resultados, cumplir sus demandas y ser el gobierno que Zacapu merece, un gobierno que trabeje con justicia e igualdad para todos», señaló Lorenzo Martínez