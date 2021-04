Llaman a no comprar vacunas falsas contra el Covid-19 en Michoacán; las venden por internet

Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2021.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hace un llamado a la población a confiar solo en las vacunas COVID-19 administradas por las autoridades federales y evitar caer en la tentación de comprar en línea biológicos falsos que pongan en riesgo su salud.

Lo anterior, después de la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde se hace del conocimiento de la venta fraudulenta de supuestas vacunas de AstraZeneca, Cansino, Sinovac, Sinopharm y Pfizer.

Por ello, se insiste en que cualquier vacuna contra COVID-19 en venta por Internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o cualquier otra vía supone “un fraude y un riesgo a la salud” porque pueden resultar falsas, ya que todos los fármacos autorizados para este fin son gratuitos.

Cualquiera de los tres biológicos al inicio mencionados, no se deberá adquirir, ya que, en México, por el momento no está autorizado su comercio al sector privado; además de que la empresa no ha reconocido a ningún intermediario para este fin, por lo que, si alguien adquiere alguna sustancia que se ostente como vacuna, es falsa.

Las acciones de este programa son públicas, ajenas a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.