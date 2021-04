Juntos lograremos que la 4T llegue a Michoacán: Erendira Isauro

La Candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la Diputación Local por el Distrito 5 con cabecera en Paracho, Erendira Isauro Hernández, asistió a la apertura de la Casa de Campaña, Renato Prado, candidato a la Presidencia Municipal de Chilchota por MORENA, lugar en el que señaló que es tiempo de que la 4T llegue a Michoacán.

«Hoy tenemos la oportunidad de seguir aportando a nuestro país, necesitamos mantenernos juntos y unidos hacia el éxito; Logremos que la transformación llegué a Michoacán y logremos entregarle a ya saben quién todas las Diputaciones Federales, pero también todas las Diputaciones Locales y las Presidencias Municipales», señaló

Isauro Hernández, señaló solo juntos se logrará que el próximo 6 de Junio inicie la transformación y se comprometió a legislar bajo los principios de MORENA: No mentir, no robar y no traicionar.

«Sabemos y conocemos de las necesidades de nuestro distrito, sabemos lo que le duele a cada uno de los sectores de los municipios que comprenden el Distrito de Paracho, lo hemos recorrido y lo seguiremos haciendo», externó.

Este martes Isauro Hernández, también arrancará campaña en su municipio natal, Coeneo, Michoacán.