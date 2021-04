Doctor show COVID 19 vaccine for prevention and treatment new corona virus infection(COVID-19,novel coronavirus disease 2019 or nCoV 2019

Incluído Zacapu; Se reabre jornada de inmunización anti COVID-19 en 8 municipios Morelia, Michoacán, a 5 de abril de 2021.- Este lunes en Michoacán, se reactivaron 16 puestos de vacunación anti COVID-19, distribuidos en 8 municipios, para el cuidado y protección de la salud de adultos mayores de 60 años. Los municipios que retoman nuevamente su jornada de inmunización son: Morelia, Jiquilpan, Pátzcuaro, Sahuayo, Los Reyes, Turicato, Zacapu y Paracho, tomando en cuenta que quienes ya recibieron la vacuna CanSino su esquema ya esta completo debido a que este biológico es de una sola dosis. No así los que recibieron la primera dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, pues deben estar atentos a la llegada de la segunda para completar su esquema de inmunización. Para la aplicación del biológico, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), desplegará personal de enfermería, médico y paramédico en aras de coadyuvar a que las jornadas se desarrollen con éxito en cada uno de los municipios. Para recibir el biológico se les exhorta a que se registren en https://mivacuna.salud.gob.mx/ para recibir la vacuna anti COVID-19 de acuerdo con la calendarización programada por la Federación. Las acciones de este programa son públicas, ajenas a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Share

