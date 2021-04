En Quiroga, van con Erendira Isauro y la 4T

Este viernes, la Candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la Diputación Local por el Distrito 5 con cabecera en Paracho, Erendira Isauro Hernández, sostuvo encuentro con habitantes de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, en dónde tuvo un gran recibimiento por parte de la ciudadanía.

Al respecto, Isauro Hernández, agradeció el apoyo y señaló que su compromiso es impulsar el cambio verdadero, tanto en el Distrito 5, cómo en todo Michoacán.

La Candidata externó que son tiempos de trabajo y de demostrar que a través de Morena si se pueden hacer las cosas diferentes, ello bajo los principios básicos de no robar, no mentir y no traicionar.

La oriunda de Coeneo es una de las cartas fuertes de MORENA a nivel estatal y luce como favorita para llevarse el curul el próximo 6 de Junio.