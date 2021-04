Con lonas y mantas, rechazan a candidato de Morena en Uruapan

Uruapan, Michoacán 26 de abril 2021.- Habitantes de la comunidad indígena de Capacuaro, perteneciente al municipio de Uruapan, colocaron mantas en la entrada del pueblo y varias calles del mismo, en las cuales expresan su rechazo al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), Ignacio Campos al que señalan de mentiroso.

“No eres bienvenido. No te queremos. No cumples. No tienes palabra”, son algunas de las frases que aparecen en las lonas acusando directamente al candidato de la llamada cuarta transformación.

Uno de los habitantes de la comunidad advirtió, “sí lo vemos por aquí lo corremos, se le acabó el teatro a Nacho que solo habla porque la lengua no tiene hueso. Ya nos cansamos de sus promesas y no nos volverá a engañar”.