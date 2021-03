Texas elimina el uso de cubrebocas y abren sus comercios al 100%

Texas, EUA.- (Agencia Tzacapu).- Greg Abbot, gobernador de Texas, publicó una orden ejecutiva con la cuál elimina las restricciones impuestas por el virus del Covid-19 como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el límite de ocupantes en establecimientos públicos.

Esta orden elimina todos los requisitos de cubrebocas en el estado y prohíbe que cualquier jurisdicción local penalice a los residentes por no utilizar una mascarilla.

También elimina todas las restricciones a las empresas en condados que no tienen un gran número de hospitalizaciones.

«Ahora es el momento de abrir Texas al 100%», menciona el mandatario, confirmando que la orden entrará en vigor el 10 de marzo.

«Con los avances de la medicina, las vacunas y terapias médicas, Texas ahora cuenta con herramientas para protegerse del virus. Debemos ahora hacer más para recuperar nuestro sustento y normalidad con la apertura del 100% del estado. Pero no nos equivoquemos: El Covid-19 no ha desaparecido, pero claramente la vacunación ha reducido las hospitalizaciones y las prácticas de seguridad ya no son necesarias» agregó.

Esto revierte la orden que firmó el 14 de octubre pasado, para que los establecimientos operaran con un máximo de 75% de ocupación.