Reitera SSM alerta por vacuna apócrifa contra COVID-19

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2021.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reitera el exhorto a la población para mantenerse alertas ante vacuna apócrifa contra el virus SARS-CoV-2 BNT162B2, que pone en peligro la salud de las y los ciudadanos.

Lo anterior derivado de la alerta emitida a finales del mes pasado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde dio a conocer sobre venta y aplicación ilegal de vacuna COVID-19.

Importante mencionar que cualquier vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un fraude y un riesgo para la salud.

Recordar que la vacuna de la empresa Pfizer, S.A. de C.V. no se deberá adquirir, ya que, en México, por el momento no está autorizado su comercio al sector privado; además de que la empresa no ha reconocido a ningún intermediario para este fin, por lo que, si alguien adquiere alguna sustancia que se ostente como vacuna, es falsa.

Si se conoce algún establecimiento, hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, se debe realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

La Coepris en coordinación con las 32 entidades federativas continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población.

Importante recalcar que la aplicación de la vacuna contra COVID-19 es gratuita y solo se aplicará de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus, establecida por la Secretaría de Salud, para mayor información consultar la página www.coronavirus.gob.mx.