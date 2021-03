Pide PC estatal seguir recomendaciones para evitar afectaciones por calor extremo

La Coordinación Estatal de Protección Civil invita a las y a los michoacanos a estar atentos de las condiciones del clima en el entendido que la onda de calor, afectará nuevamente gran parte del estado.

Y es que, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, provocará temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de la Tierra Caliente y Costa de Michoacán y por encima de los 30 grados en la capital.

En este sentido y para dotar a la población de elementos para evitar afectaciones por el calor extremo, se recuerdan las recomendaciones que las autoridades en materia de protección civil han dispuesto para estos casos:

• Tomar abundantes líquidos y ofrecérselos a los niños para mantenerse hidratado

• No exponerse por tiempos prolongados al sol para evitar insolación y golpes de calor, en ese caos, utilizar bloqueador solar.

• Utilizar ropa y calzado ligero, preferentemente en colores claros

• Hervir el agua de consumo por lo menos durante 5 minutos.

• Desinfectar frutas, verduras y hortalizas

• Revisar que pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos para evitar la intoxicación.

• Evitar en lo posible comidas y aguas frescas callejeras.

• Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, o después de cambiar un pañal.

• Mantener ventilados los sitios de trabajo y el hogar.

• Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños e indigentes ante temperaturas altas

De igual forma, mantenerse atentos a los siguientes síntomas:

• Piel roja, caliente y sin sudor.

• Pulso acelerado y fuerte.

• Dolor palpitante de cabeza.

• Mareo o náusea.

• Confusión o hasta pérdida de la memoria.

• Se contraen los músculos involuntariamente como en una convulsión.

• Ojos hundidos.

• Llanto sin lágrimas en niños

• Sed intensa.

• Labios y lengua secos.

• Irritabilidad.

• Fiebre.

• Vómito.

• Dificultad para respirar.

• Diarrea.

• Evacuaciones o vómitos frecuentes.

• Sangre en las evacuaciones.

• No come o no bebe.

• Fiebre alta y persistente.

Se recomienda que al presentarse uno o más de estos síntomas, se acuda de inmediato al centro de salud o al médico familiar y evitar auto medicarse.

Finalmente, se recuerda que para el reporte de cualquier situación de riesgo o accidente se dispone el número telefónico de emergencia 9-1-1.