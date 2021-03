No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla.

En las próximas horas se van a revelar quienes ganaron las encuestas a diputaciones locales y Ayuntamientos en el proceso interno de Morena.

De acuerdo con fuentes al interior del partido en las próximas horas se conocerá a los candidatos, mismos que se formalizarían el jueves.