Noroña se apunta para suceder a AMLO en la Presidencia de México en el 2024

Después de enterarse de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya hay relevo en la Cuarta Transformación para las elecciones del año 2024, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña se autodestapó como precandidato a la presidencia de México presumiendo una excelente popularidad.

Al indicar que no es el único, ya que en Morena hay compañeras y compañeros extraordinarios para tener el honor de entrar al relevo de López Obrador para la conducción de este país, se auto apuntó para ser él el eventual candidato en esas elecciones.

“El apoyo popular que tengo yo abajo con la gente es extraordinario, comentaba yo una anécdota que me pasó en un restaurante de Mazatlán, se acerca una joven y me dice, oiga, no es usted López Obrador o se parece, y le digo, me parezco”, reveló desde Sinaloa.

También asentó que perfiles como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, entre muchas personas más, cumplen con creces los requisitos para convertirse en el candidato ideal de igual forma.