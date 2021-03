La recuperación del olfato en enfermos de Covid-19 es posible

México.- (Agencia Tzacapu).- La perdida del olfato es uno de los síntomas característicos que causa el virus del Covid-19, si no pudiste evitar el contagio, una vez que has atravesado el proceso, y no has logrado recuperar tu olfato debes saber que puedes hacer ejercicios de recuperación y con paciencia y perseverancia, tu cerebro volverá a recuperar el sentido.

El olfato no es un sentido que nos prive de hacer nuestras tareas cotidianas, pero luego de un tiempo sin él, podemos comenzar a extrañarlo. Los olores son parte de nuestra vida, y tienen un poder psicológico y simbólico más importante de lo que muchos pueden creer.

Lo cierto es que la anosmia, (la falta de olfato) es hoy un problema que está a la orden del día en los centros médicos, pero por suerte puede ejercitarse y su recuperación es posible.

La recuperación del olfato despuésde haberlo perdido, es posible. Consiste en entrenar el cerebro con olores a elección del paciente y que almacene en su memoria. Se debe realizar el ejercicio durante 5 segundos a 5-10 minutos, tres o cuatro veces por día.

Consiste en acercarse a la fuente de olor y no pasar al segundo, hasta que el primero sea reconocido. Los médicos también recomiendan, que el paciente pruebe alguna comida que se relacione al olor. Por ejemplo tomar un sorbo de café, si estás oliendo unos granos molidos.

Cada paciente debe tener un tratamiento particular para su recuperación según su nivel de afectación. Al comenzar el tratemiento, el médico hará un plan específico de ejercicios. Pero lo cierto es que el olfato se puede volver a entrenar, y suele recuperarse luego de días.