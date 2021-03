Guerra sucia ha iniciado en mi contra y no caeremos en su juego: Carlos Herrera

Al ejercer su derecho de replica respecto a señalamientos infundados y falsos de Arne Aus Den Ruthen Haag a través de las redes sociales y replicados en medios de comunicación estatales, Herrera Tello aseguró que dichas mentiras tienen la intención clara de enlodar el proceso electoral que se lleva a cabo.

“Vengo a ejercer mi derecho a réplica y respetando el derecho a la verdad que tienen las y los michoacanos. Algunos voceros y medios de comunicación se han hecho eco de acusaciones de corrupción en mi contra. Esta historia ya es vieja y la intentan revivir en cada proceso electoral”, expresó.

En un encuentro con medios de comunicación, Herrera Tella describió que sus adversarios políticos han intentado ligar a empresas de las que él es socio a presuntos actos de corrupción, mismos que han sido investigados en reiteradas ocasiones y nunca se les ha encontrado ningún ilícito.

“Desde 2015 hasta la fecha se me han pretendido atribuir obras fantasmas y hasta una red de empresas ficticias. Todas esas acusaciones no han sido más que maniobras políticas, una guerra sucia que ha pretendido desacreditar mi persona. Nunca me han podido ganar de manera limpia en las urnas y han acudido a todo tipo de artimañas para atacarme. Hoy puedo demostrar legalmente y con toda la tranquilidad de quien se sabe inocente, que esas acusaciones en mi contra son una total falsedad”, sostuvo.

Afirmó que no tiene nada que esconder, ya que su patrimonio ha sido resultado del trabajo que ha realizado desde el inicio de sus actividades empresariales en 1994, por lo que hizo un llamado a sus adversarios políticos a tener campañas de altura, alejadas de guerra sucia y propositivas, tal y como lo demanda la ciudadanía.

“A mis adversarios, a mis compañeros de batalla en esta contienda electoral, a los partidos políticos, a las instituciones y autoridades gubernamentales, al ente electoral, a todos los que participamos en este proceso, los convoco a las elecciones más limpias de la historia de Michoacán. No pretendamos engañar y desinformar a las y los michoacanos. Hagamos de estas unas elecciones que tengan como bandera la verdad, porque la verdad y la honestidad es lo que merece y espera de nosotros el pueblo de Michoacán”, concluyó.