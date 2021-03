Doctor show COVID 19 vaccine for prevention and treatment new corona virus infection(COVID-19,novel coronavirus disease 2019 or nCoV 2019

EUA autorizó la vacuna de Johnson & Johnson contra el Covid-19 Estados Unidos.- El sabado 27 de Febrero, el gobierno de EUA autorizó la vacuna de Johnson & Johnson para el virus del Covid-19, lo que permitirá que millones de estadounidenses reciban inoculaciones en las próximas semanas. La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos anunció la autorización de uso de emergencia para adultos mayores de 18 años luego del respaldo unánime del viernes por parte del panel de expertos externos de la agencia. En el ensayo global de 44 mil personas de Johnson & Johnson se descubrió que la vacuna, de dosis única, es un 66% eficaz para prevenir el virus del Covid-19 de moderado a grave cuatro semanas después de la inoculación, y un 100% eficaz para prevenir la hospitalización y la muerte debido al virus. Se informaron muy pocos efectos secundarios graves en el ensayo, que también ofreció alguna evidencia preliminar de que la vacuna redujo las infecciones asintomáticas. Se espera que la vacuna de Johnson & Johnson se use ampliamente en todo el mundo porque puede enviarse y almacenarse a temperaturas normales de refrigerador. El gobierno de Estados Unidos ha comprado 100 millones de dosis de la vacuna J&J, y planea distribuir entre 3 y 4 millones esta semana. Eso se sumaría a las alrededor de 16 millones de dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna que ya planeaba enviar a todo el país. Los laboratorios Johnson & Johnson planea proporcionar un total de 20 millones de dosis para fines de marzo; la vacuna también está siendo revisada por la Unión Europea, donde se esperan entregas a partir de abril y complementaría los escasos suministros de la región de las inyecciones de Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Share

tweet