Doctor show COVID 19 vaccine for prevention and treatment new corona virus infection(COVID-19,novel coronavirus disease 2019 or nCoV 2019

Este lunes arrancará la vacunación contra el Covid-19 en Zacapu Gran noticia que recibe el equipo de Servidores de la Nación de Zacapu para toda la ciudadanía de Zacapu, nos informa el Gobierno Federal que este lunes 29 de marzo arrancamos vacunación para nuestros Adultos Mayores. Invitamos a la población estar pendientes en las próximas horas sobre los puntos de vacunación, horarios y mecánica de acceso. Así mismo les invitamos a tener a la mano su folio de registro de vacunación y credencial de elector. Estén al pendientes de recibir llamada telefónica o visita domiciliaria para las respectivas indicaciones. #GobiernoDeMéxico #SomosServidoresDeLaNación Share

tweet