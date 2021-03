Es momento de la Cuarta Transformación en Coeneo: Erendira Isauro

La precandidata a la Presidencia Municipal de Coeneo por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Erendira Isauro, continúa con la consolidación de la cuarta transformación en su municipio, mediante el trabajo continuo y la organización.

Y es que ha seguido con una serie de reuniones en colonias y comunidades de su municipio, en las que con una gran aceptación, la ciudadanía le ha manifestado su apoyo e intención de ir con el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, la morenista consideró que es necesario arrancar con una nueva etapa en su municipio y dar un giro de 360 grados a las políticas que se han realizado en el mismo.

«Es momento de que en Coeneo se hagan las cosas diferentes, que busquemos el camino que ha dado más resultados en el país, de guiarnos por los principios de no robar, no mentir y no traicionar, es momento de Morena y la cuarta transformación», sentenció.

Erendira Isauro es uno de los perfiles más fuertes de MORENA en Coeneo, prueba de ello son los sondeos en redes sociales en los que sale ganadora; ante ello luce favorita para llevarse la encuesta interna, misma que se dará a conocer en los próximos días.