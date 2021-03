En Paracho, el rumbo de los jóvenes es la 4T: Emmanuel Flores

En el marco de la formación de un Comité en Defensa de la 4T de Morena , el dirigente juvenil de Morena, Emmanuel Flores Alcaraz, afirmó que en Paracho es claro que el rumbo por el que tienen que apostar los jóvenes es la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

«Nosotros llamamos a la unidad, está se construye en torno a los principios democráticos para que podamos integrar a más compañeras y compañeros, estamos enfocados a defender el proyecto nacional, busquemos que quienes nos vayan a representar sean las y los mejores perfiles», señaló.

El zacapense recalcó que lo fundamental para 2021 es la participación de los jóvenes, «los jóvenes podemos apoyar con mucho más que solo estar en los semáforos, no somos matraqueros, yo lo he sido y lo seguiré haciendo, pero que no nos menospreciecen, hay que llegar a irrumpir, hay que llegar a proponer y encabezar».

Flores Alcaraz resaltó el esfuerzo que se está realizando a nivel estatal, de la mano del Coordinador Estatal, Raúl Morón Orozco, ya que se está direccionado hacia objetivos específicos, «Allá enfrente ya se pusieron de acuerdo, acá lo estamos haciendo y estamos saliendo fortalecidos, yo felicito organización que se está llevando a cabo y que es ejemplo de lo que se tiene que hacer a nivel estatal».

«Tiene que haber espacios para que los jóvenes ejerzan el poder, tiene que haber una agenda política de gobierno en dónde se integren los jóvenes, es por ello que este sábado tenemos un evento en el que queremos encaminar una política a los jóvenes en Michoacán, en dónde queremos compromisos y esfuerzos conjuntos», sentenció.