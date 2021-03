Construir el presente y futuro inmediato sólo con las mujeres: Carlos Herrera

Construir el presente y el futuro inmediato que queremos solo será posible con la participación decidida de las mujeres michoacanas, sostuvo Carlos Herrera Tello, coordinador de Estrategia Territorial del Equipo por Michoacán.

En su intervención al inaugurar el Encuentro de Mujeres Candidatas Rumbo al 2021, ante las representantes, Carlos Herrera reconoció el trabajo que realizan día a día e informó que estarán respaldando con un equipo adicional a todas las candidatas del Equipo por Michoacán.

“Michoacán las necesita y a la política mexicana le urge la presencia de la mujer en todos los espacios de la vida pública. Sé que no les ha sido fácil llegar hasta aquí, sé que la campaña no será para ustedes un camino sin dificultades, pero esa realidad, si bien debemos combatirla y erradicarla, me hace admirar aún más su tenacidad”, expresó.

En el encuentro que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia participan mujeres del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, quienes reciben capacitaciones sobre diversos rubros de cara a las contiendas electorales.