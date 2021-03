¡Atención! ¡Aquí toda la información de la vacunación contra el Covid-19 en Zacapu!; Inicia mañana

El Gobierno Federal invita a la población Adulta Mayor de 60 años a ubicar los puntos de vacunación para que reciban su vacuna contra el COVID-19.

El inicio de la vacunación será el día martes 30 de marzo a partir de las 08:00 am. Es indispensable que los Adultos Mayores lleguen a las 7:00 am para el pre-registro.

No es necesario pernoctar en los puntos de vacunación o «apartar lugares», los Servidores de la Nación y voluntarios estarán apoyando en la recepción de los asistentes.

Pedimos a la población Adulta Mayor a seguir indicaciones del personal, respetar las medidas de sana distancia, respetar los horarios de vacunación asignados, llevar su folio de registro impreso y su credencial de elector.

En caso de no contar con este ultimo presentar pasaporte, credencial del INAPAM o CURP.

Familiares de Adultos Mayores que no pueden acudir al punto de vacunación, favor de indicar la situación al personal para que la Unidad Móvil de Vacunación acuda al domicilio para la aplicación de la vacuna.

*Punto de vacunación Auditorio Municipal

Colonias que atenderá:

Wenceslao Victoria, Antorchita (El Paraiso), Cuauhtemoc Cárdenas, Lazaro Cardenas (Jauja), 18 de Octubre, Manantiales, La Joyita, La Angostura, La Zarcita, Valle Escondido, Valle Verde, Valle Dorado, Anáhuac, Ejidal I, Ejidal II, Fraccionamiento San José, Fraccionamiento Revolución, Libertadores, Loma Linda, Carlos Gálvez (Infonavit), El Cuinato, Los Borregos, Los Corrales.

*Punto de vacunación Estadio Municipal.

Colonias que atenderá:

Centro Zacapu, Miguel Ángel, Obrera, Mujica, San Isidro, Nueva San Isidro, Los Pirules, Infonavit Juventud Deportiva, Emiliano Zapata, Ajolotes, Progreso, Valle de Zacapu I y II, La Arboleda, Las Adelitas, Las Maravillas, Lomas Jardin, La Moderna, San Miguel (Infonavit), Rincón de San Miguel, Tierras Blancas, El Jabalí.