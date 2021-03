¡Atención abuelitos! Estas son las recomendaciones para la vacunación contra el Covid-19 en Zacapu

Previo arranque de la campaña de vacunación en el municipio de Zacapu, el Gobierno de México envia a la población las siguientes recomendaciones para que con su ayuda, se mantenga el orden y los protocolos de sana distancia, así mismo para agilizar su atención:

1. Espera indicaciones por parte de los Servidores de la Nación, quienes se contactarán vía llamada telefónica para indicarte lugar, fecha y hora para que recibas tu vacuna.

2. Recuerda llevar tu folio de registro impreso y credencial de elector original, ya que será tu medio de acceso al punto de vacunación que corresponde.

3. No es necesario «apartar lugares», se tendrá el registro de cada adulto mayor así como el día y hora que le corresponde para recibir su vacuna. Si por cuestiones personales o de salud no estuviste el dia que se te indico, no te preocupes se habilitarán días para vacunaciones pendientes.

4. Recuerda alimentarte e hidratarte bien (desayuno, almuerzo o comida), si tomas medicamentos tomalos media hora antes de tu hora de vacunación. Siempre recuerda consultar a tu médico familiar o especialista ante cualquier duda que tengas sobre la vacuna.

5. Adultos Mayores que se encuentren imposibilitados para asistir al punto de vacunación, no se preocupen se les visitará a su domicilio para que reciban su vacuna.

6. Adultos Mayores que requieran de apoyo favor de acudir solo 1 familiar, queda estrictamente prohibido llevar niños a los puntos de vacunación, esto a fin de prevenir que se puedan contagiar los menores.

7. Pedimos a la población tener paciencia, el Gobierno de México esta adquiriendo millones de dosis para aplicar a todas y todos, recordamos que en esta primera etapa únicamente se atenderán las colonias centro de Zacapu, para las comunidades y rancherías se les estará informando en que punto de vacunación, lugar y hora les corresponderá, pedimos paciencia y apoyo.