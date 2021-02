Tus genes Neanderthal pueden salvarte del Covid-19, según estudio

Una nueva investigación llevada a cabo por la Universidad de Posgrado del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa ha descubierto que debido a una variante genética de nuestros antepasados neandertales es que algunas personas podrían salvarse pese a padecer el Covid-19 de forma grave.

La investigación, que contó con la colaboración del Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania, ha descubierto un grupo de genes, ubicados en el cromosoma 12, que reduce el riesgo de que la persona se enferme gravemente.

El trabajo, cuyos resultados fueron publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugiere que esta variante genética se transmitió a los humanos hace unos 60 mil años a través del mestizaje entre humanos modernos y Neanderthal.

El año pasado se había indicado en una investigación, en la que también se contó con la participación del profesor Hugo Zeberg, del Instituto Karolinska, que la variante genética se asociaba con el riesgo de padecer covid-19 grave; no obstante, el estudios ahonda en dicho elemento.

De acuerdo con los resultados, el factor genético influye en los resultados del Covid-19, proporcionando protección en lugar de aumentar el riesgo de desarrollar la infección con mayor riesgo.

Fuente: El Universal