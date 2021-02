Seguiremos trabajando y apoyando a quienes más lo necesitan: Wilma Zavala

A unos meses de concluir labor legislativa en el Congreso Estatal, Wilma Zavala Ramírez, Diputada plurinominal por el séptimo distrito, declaró en entrevista que ha cumplido en un alto porcentaje con sus propios objetivos, y ante todo, ha ganado la confianza ciudadana gracias al trabajo realizado cada día, sin tregua ni descanso, “he caminado del lado de la gente como ningún otro Diputado lo hizo antes” resaltó.

La legisladora detalló algunos de los programas de apoyos que a lo largo de casi tres años ha venido impulsando, con la clara visión de responder al clamor ciudadano de atención, apoyos, impulso a proyectos, solución a demandas sociales y trabajo colectivo que hoy se refleja en cientos de familias que han recibido de sus manos respuesta a sus peticiones; y destacó: “Mi labor legislativa no se limitó a la curul, trabajé cada día sin excepción en la atención y apoyo a mi gente, además de las iniciativas y proyectos que presenté en tribuna, caminé sin descanso por los municipios que represento”.

“Los actores políticos -continuó- debemos responder con resultados para dar respuesta a los temas que más preocupan a los ciudadanos, es necesaria hacer política congruente porque la sociedad pide unidad para solucionar los temas importantes; la confianza se gana a diario, en contacto permanente con los ciudadanos, se pierde en un segundo y sólo se recupera con compromiso y mucho trabajo, haciendo, no sólo diciendo. Ese es el valor que me diferencia, mi desempeño se mide con acciones, no con declaraciones”.

Zavala Ramírez subrayó que en todo momento mantuvo cercanía y sensibilidad con quienes más sufren la crisis, que constituyen una amplísima mayoría social, asumiendo en primera persona la necesidad de cambio; Y concluyó: Aún existen graves carencias democráticas pero con madurez política y la confianza de mi gente, seguiré mi labor desde cualquier trinchera, con propuestas para evitar que la política siga siendo patrimonio de una minoría.