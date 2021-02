Obispo asegura que usar cubrebocas es no tener confianza en Dios

Ciudad Victoria, México.- ( Agencia Tzacapu).- En redes sociales se viralizó un video en el que se puede escuchar al obispo de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, declarar que “usar cubrebocas es no confiar en Dios».

En el video se puede escuchar al obispo diciendo que espera pronto poder ver a los asistentes de la misa sin mascarilla.

“Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios», menciona el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria.

De acuerdo a lo informado por medios locales, el obispo también cuestionó la fe de los creyentes, preguntó cuántos de ellos habían pedido de rodillas que terminara el brote de COVID-19 y pidió a los feligreses que realizaran la oración hincados, no en sus camas.

Les pido que todos los días se hinquen a los pies de su cama y le pidan a Dios, no se lo pidan acostado, de rodillas, al pie de su cama, con mucha fe, que esto ya pase.

«Tal vez mañana estoy enfermo, pero generalmente ando así como me ven, no es presunción, es gracia de Dios. Ando sin eso porque confío mucho en Dios. No les voy a pedir que se lo quiten pero piénsenlo» declaro Antonio González Sánchez, Obispo de Ciudad Victoria