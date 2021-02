¡No lo olvides! Si la tramitaste, tienes hasta el 10 de Abril para recoger tu INE

El vocal del registro federal de electores de la Junta Local del Instituto Federal Electoral del estado de Michoacán, Jaime Quintero Gómez, pidió a la población responsabilidad y recoger su credencial para votar antes de que venza el plazo de entrega el 10 de abril de este año, ya que de no hacerlo no podrán participar en los próximos comicios y deberán, además, esperar la nueva fecha de entrega que será pasando las elecciones.

Recordó que, por el momento, no será posible tramitar cambios de domicilio o nuevas altas, en el caso de quienes se suscriban por primera vez, aunque si alguna persona llega a perder la identificación oficial podrá acudir al módulo del INE para solicitar la reposición que es una copia fiel de la extraviada, en tanto que retomarán de nueva cuenta los trámites de solicitud hasta pasados los comicios electorales el 6 de junio

En este sentido pido encarecidamente a la población que hagan solicitudes con responsabilidad ya que existen casos de personas que reportan pérdida del plástico, no dan seguimiento al trámite y, al momento de asistir a votar, no pueden ejercer si derecho por que no se encuentran en los listados nominales “ya que una vez que hacen el reporte de pérdida nosotros comenzamos inmediatamente con el trámite para la nueva credencial y damos de baja la anterior” indicó Quinteri Gómez quien invitó a la ciudadanía a participar en los próximos comicios electorales