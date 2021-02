Llegará a Zacapu empresa de berries que generará más de 500 empleos

Zacapu, Michoacán, a 12 de febrero del 2021.- El día de hoy el alcalde de Zacapu Luis Felipe León Balbanera dio a conocer una de las mejores noticias para el municipio en los últimos años, se comenzara a instalar en próximos días la primera empresa de Berries en el municipio abarcando en primera instancia un total de 52 hectáreas, las cuales generaran un total de 150 emplea permanentes y 500 empleos temporales.

El tiempo se ha ido muy rápido mas sin embargo siempre en cada decisión que hemos tomado o en cada gestión que hemos buscado, hemos tratado de buscar beneficios colectivos para los habitantes de Zacapu, es muy grato como alcalde y era un reto para mi persona la generación de empleos, es por ellos que el día de hoy estamos anunciando la instalación de la primera empresa de berries aquí en el municipio, subrayo el edil.

La empresa se comenzara a instalar en el mes de abril, la cual ocupara 52 hectáreas pero que se pretende que antes de que culmine el año sean mas de 100 hectáreas las que ocupe dicha empresa.

Por su parte el Comisariado Ejidal el Sr. Jorge Villareal Rodriguez agradecio a el alcalde por el apoyo que han recibido desde el comienzo de la administración y con esto se refleja el como se ha venido trabajando a la par ejidatarios y la administración que preside el C. Luis Felipe León Balbanera.

Abraham López quien es el director de Desarrollo Agropecuario señalo que son mas de

2 años tocando diferentes puertas de distintas empresas, lo cual el día de hoy se ve reflejado dicho resultado del apoyo del alcalde y la flexibilidad de los diferentes ejidatarios que conforman el ejido de Zacapu.

Con esto no se soluciona la carencia de empleos que tiene el municipio y el retraso de mas de 20 años que tiene en todos los rubros, mas sin embargo hemos venido dando pasos firmes y los cuales seguiremos dando mediante la continuidad de todos los proyectos que se tienen en puerta no solo del campo si no de todos los rubros, comento el alcalde.

Tariacuri se estaría incorporando en próximos meses a estos acuerdos con otras empresas las cuales están interesadas en invertir en el campo del municipio.