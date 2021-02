Funeraria de Morelia cambia el cuerpo de su mamá por el de otro hombre

Morelia, Michoacán.- ( Agencia Tzacapu).- Una familia vivió una pesadilla cuando se percató de que la funeraria les había entregado un cuerpo equivocado, en lugar de su máma, ya que al abrir el féretro descubieron que en el interior estaba el cuerpo de un hombre.

De acuerdo con reportes de medios locales la señora Angelica de 61 años, falleció de cirrosis el sábado pasado, por lo que contrataron los servicios de la Funeria Santa Cruz, donde les advirtieron que no podrían abrir el féretro por los protocolos implementados por la pandemia debido al virus del Covid-19

Any, sobrina de Angélica denunció en sus redes sociales a la funeraria: “Mi tía angelina G. A. falleció el día sábado mis familiares contrataron un servicio de la Funeraria Santa Cruz de carrillo aquí en Morelia a los de la dicha funeraria se les cayó la caja y la caja estába como abierta (quebrada) y mi familiar llamó para que fueran a revisar los de la funeraria dijeron que por ningún motivo podrían abrir la caja por protocolo de seguridad por lo del covid-19 y mis familiares no quedaron conformes abrieron la caja y estaba otro cuerpo de un señor que no era mi tía”.

La familia indicó que se trata de un hecho inaudito que se cometa un error de tal grado, ya que sumando al dolor por el el fallecimiento, ahora enfrentaron la crisis de no saber dónde está el cuerpo de su ser querido para darle sepultura.